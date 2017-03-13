"Хабаровские живодерки" явились в суд с иконой в руках

Две подруги, Алена и Алина, в соцсетях прозванные «хабаровскими живодерками», в понедельник предстали перед судом. Напомним, девушки брали щенков и котят из приютов, а потом издевались над ними: выкалывали глаза, расстреливали из пистолета… Все свои экзекуции подруги снимали на видео. На скамье подсудимых вместе с девушками оказался еще один обвиняемый. Как он связан с «бандой живодерок», выяснял «МК».

На фото из Индустриального суда Хабаровска в Алине и Алене не сразу узнаешь двух подружек, которые любили попозировать на фоне изувеченных животных. Алина за полгода в СИЗО сильно пополнела, вместо обтягивающих джинсов — платье ниже колена, на голове платок, в руках иконка. Пока девушку вели по коридору, она скрывала свое лицо от журналистов. А вот ее подруга Алена, наоборот, к появлению на публике готовилась: волосы собрала в два хвоста, надела кофту с Бартом Симпсоном в тюремной робе. Одним словом, явно рассчитывала произвести эффект. Но заседание сделали закрытым. Официально — потому как одной из девушек еще не исполнилось 18 лет, неофициально — чтобы неравнодушные к судьбе животных горожане не набросились на подсудимых с кулаками. К слову, прорваться на процесс хотели около полусотни человек, приставам пришлось даже отобрать у самых активных баннер с надписью «Живодерок в тюрьму».

До начала заседания на несколько слов к журналистам и зооактивистам вышел адвокат девушек.

— Сказал, что они признали вину и раскаиваются. Но по тому, как провокационно выглядела Алена, я бы скорее предположила обратное. Сами подсудимые, пока их конвоировали, не проронили ни слова, — рассказала «МК» хабаровская зоозащитница Наталья Коваленко

Всего в деле «живодерок» — 29 томов. Предположительно, свои жуткие фотосессии они начали с птиц, потом переключились на щенков и котят, затем их объектами издевательств стали уже взрослые особи. Почему девушки не находили животных на улице, а брали из приютов? У зоозащитников есть единственное объяснение: девушки затеяли некую игру с волонтерами.

— Они втирались в доверие к кураторам, рассказывали им, как щенок в «добрых руках» растет, развивается… Для волонтеров, когда они узнали, что стало с животными, это был страшный удар. Например, одна из кураторов, которая отдала им собаку в «добрые руки», была на пятом месяце беременности. Когда она узнала, что девушки сделали со щенком, то сильно переживала. И, к сожалению, потеряла ребенка, — говорит Наталья Коваленко.

Зачем Алина и Алена мучили животных, станет ясно в зале суда. Психиатрическую экспертизу обе обвиняемые прошли — отклонений у них выявлено не было. Поэтому появилось предположение, что у девушек был коммерческий интерес: якобы ролики и фото с пытками собак и кошек девушки продавали. Вроде как это даже подтвердила на допросе одна из подруг.

В компании девушек на скамью подсудимых попал и третий подозреваемый — 18-летний Евгений. На хабаровских форумах появилась версия, что именно он снимал пытки животных на видео. Но, как объяснила «МК» Наталья Коваленко, проходит парень совсем по другому эпизоду.

— Он вместе с Алиной поймал парня и заставил его на камеру признаться, что тот является гомосексуалистом. Алина была лишь участником этой акции, а Евгений — инициатором. Тот ролик лег в основу обвинения по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Есть в деле «живодерок» и еще две статьи: разбой и оскорбление чувств верующих. Потерпевшим по разбойному эпизоду стал 20-летний парень, которого девушки заманили в заброшенное здание под предлогом интима, потом же, припугнув бейсбольной битой, ограбили.

Следующее заседание назначено на 24 марта, пока же троице продлили срок содержания в СИЗО.