В Приморье в сарае нашли истощенного гималайского медвежонка

Специалисты Центра реабилитации тигров и других диких животных в Приморье выхаживают истощенного гималайского медвежонка, которого местные жители нашли в сарае, сообщает центра "Тигр".

"Наш новый питомец — годовалый гималайский медвежонок. Он, как и все медвежата, остался без мамы. Его нашли в сарае местные жители Чугуевского района Приморского края. Мы предполагаем, что уже пару месяцев он один — об этом говорит его истощенное состояние", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре на собранные пожертвования построен домик для медвежат-сирот, где животное пока будет жить.

"Сейчас медвежонок получает специальную кашу для набора необходимого веса. И когда состояние его нормализуется мы, планируем его выпустить в тайгу. Будет лето, и в этом возрасте медвежата уже смогут добывать пищу самостоятельно и готовиться к зиме", — сообщает центр.