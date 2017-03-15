В Казахстане нашли пропавшего несколько лет назад физика из Новосибирска

Жители столицы Казахстана Алма-Аты нашли пропавшего несколько лет назад 54-летнего жителя Новосибирска Юрия Образцова, который рассказал, что был в рабстве на фермерском хозяйстве, сообщил РИА Новости руководитель новосибирского поискового отряда "Маяк" Павел Злобин

"Сегодня в отряд обратилась девушка, которая сообщила, что в городе Алма-Ата Республики Казахстан в одном из торговых центров, она встретила человека который, по его словам, долго удерживался в рабстве. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем. Мы связались с полицией и выяснили, что действительно этот человек находится в розыске с 2013 или 2014 года", — рассказал собеседник агентства.

Нашедшая мужчину в Алма-Ате Тамара Полуэктова рассказала, что 10 марта обратила внимание на человека в торговом центре, который просидел целый день на лавочке. Отвечая на вопросы о том, что с ним случилось, мужчина рассказал, что три дня назад убежал из фермерского хозяйства, где его удерживали долгое время, но не помнит, сколько точно. Якобы из-за избиений у мужчины есть проблемы с памятью.

Женщина сообщила, что у мужчины сломаны уши, раздроблена нога, из-за чего он сильно хромает. Мужчина также рассказал, что он физик-атомщик, в Казахстан приехал по бизнесу несколько лет назад, но оказался на некоем фермерском хозяйстве практически в рабстве. При этом Образцов назвал адрес своего местожительства в Новосибирске.

"Сейчас нам на почту из уголовного розыска в Новосибирске выслали документы, подтверждающие его личность, паспортные данные, а также справку о том, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший. С этими документами завтра мы поедем в консульство России в Алма-Ате и там должны выдать справку о том, что он может пересечь границу Казахстана с Россией", — рассказала Полуэктова.

Следующим этапом, по ее словам, вероятно, будет сбор средств на билеты, так как его родственники пока не вышли на связь, хотя уже найдены контакты брата мужчины.

"Сам он сейчас находится в приюте при консульстве. С ним все нормально", — рассказала она.