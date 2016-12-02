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Пропавшую в Бахрейне российскую модель нашли в Иордании
Пропавшую в Бахрейне российскую модель Марию Сазонову нашли. Об этом сообщила мать девушки порталу "Е1". Однако раскрывать местонахождение 21-летней дочери она отказалось.
Публикация от Мария Сергеевна 👑 (@msh_sht)
Притом директор агентства Creepy Seets, где ранее работала Сазонова, заявила, что модель нашли в Иордании.
"Говорят, Маша задержана в Иордании. Ее арестовали за эскорт-услуги", — сказала Дженнет Мимун.
Напомним, о пропаже Марии Сазоновой стало известно 10 марта. Она около 7 дней не выходила на связь с родными и друзьями в Екатеринбурге, после того как уехала в Бахрейн.
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