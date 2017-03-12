Прокуратура США отказалась от возражений против пересмотра дела Виктора Бута

Прокуратура США не стала подавать возражения в американский Верховный суд против прошения защиты россиянина Виктора Бута о пересмотре его дела,передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова

"Накануне я получил документ, в котором говорится, что сторона гособвинения не будет подавать в Верховный суд никаких своих доводов в качестве возражения на поданные нами прошение", — сказал Тарасов.

По словам адвоката, Верховный суд может принять решение в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что защита российского бизнесмена Виктора Бута подала прошение о пересмотре его дела в Верховный суд США.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы по обвинению в поддержке терроризма.