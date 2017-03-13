В Тыве четырехлетняя девочка прошла 8 км одна по тайге

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело против 31-летней жительницы Тере-Хольского района, оставившей без присмотра ребенка и больных пожилых родителей, передает РИА «7 новостей».

Четырехлетняя дочь подозреваемой оказалась в труднодоступном местечке Салдам-Белдир с бабушкой и дедушкой, который сами себя с трудом могут обслуживать. 8 февраля бабушке стало плохо, и девочке пришлось идти за помощью в ближайшее село. Ребенок прошел 8 км по тайге, получив общее переохлаждение организма.

Следственные органы дадут также правовую оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства и подразделения по делам несовершеннолетних Тере-Хольского района.