СМИ: полицейский в Канаде застрелил россиянина

В Канаде в городе Эдмонтон 55-летний Виталий Савин был застрелен после конфликта с полицейским, сообщает CBC News

В четверг на телефон 911 поступили звонки от граждан с сообщениями о водителе, нарушившем ПДД. Патрульный офицер обнаружил подозрительный автомобиль на юго-западе Эдмонтона. Полицейский подошел к машине, а водитель вышел из нее. Между ними возник конфликт, мужчина напал на правоохранителя с ножом. После этого офицер застрелил водителя. От полученных ран россиянин скончался на месте. Свидетели подтвердили, что водитель напал на полицейских с ножом.