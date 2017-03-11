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СМИ: полицейский в Канаде застрелил россиянина
В Канаде в городе Эдмонтон 55-летний Виталий Савин был застрелен после конфликта с полицейским, сообщает CBC News.
В четверг на телефон 911 поступили звонки от граждан с сообщениями о водителе, нарушившем ПДД. Патрульный офицер обнаружил подозрительный автомобиль на юго-западе Эдмонтона. Полицейский подошел к машине, а водитель вышел из нее. Между ними возник конфликт, мужчина напал на правоохранителя с ножом. После этого офицер застрелил водителя. От полученных ран россиянин скончался на месте. Свидетели подтвердили, что водитель напал на полицейских с ножом.
Согласно данным в профиле LinkedIn, Савин в течение более восьми лет работал в Эдмонтоне в качестве оператора буровой в компании Great Canadian. До переезда в Эдмонтон он работал горным инженером в России. На своей странице в Facebook Савин общался с семьей и друзьями из России. Его последним постом, который он сделал за полчаса до инцидента, была запись с текстом: «Россия всех победит!» 9 марта российские футбольные клубы «Ростов» и «Краснодар» провели первые матчи 1\8 финала Лиги Европы.
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