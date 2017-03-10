В Кирове полицейского задержали за взятку в 16 млн рублей

СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Кировской области, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области была получена информация о том, что в период с июня 2016 года по март 2017 года один из сотрудников УЭБиПК (должность и фамилия пока не разглашаются в интересах следствия) предложил кировскому предпринимателю общее покровительство за 16 миллионов 200 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не проводить процессуальные проверки в отношении предпринимателя, не направлять материалы и заявления о возбуждении в отношении него уголовных дел. На это предложение предприниматель согласился.

По данным следствия, в июне прошлого года подозреваемый получил первый транш в сумме один миллион 200 тысяч рублей. А 9 марта около 21 часа - еще 15 миллионов рублей. После чего тут же был задержан сотрудниками регионального УФСБ и службы безопасности УМВД России по Кировской области.

В отношении него СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение действий, входящих в служебные полномочия и бездействия, в пользу взяткодателя). Сейчас в отношении полицейского решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно свою проверку проводит региональное УМВД . Как сообщили "РГ" в ведомстве, в случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.