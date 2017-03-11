Россиянин задержан в Швеции по делу о взятке за заключение контракта

В Швеции задержан гражданин России по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Дипломатов уведомили о задержании россиянина Евгения Павлова 1979 года рождения. Он был помещен в центральную тюрьму Стокгольма.

«Ссылаясь на "конфиденциальность дела", представители полиции отказались сообщить о выдвинутом в адрес россиянина обвинении. Адвокат российского гражданина сообщила о том, что ему намерены инкриминировать мошенничество», — говорится в сообщении.

По данным защиты, обвинение россиянину пока не предъявлено. В ближайшее время состоится слушание по делу.

В посольстве потребовали от шведских властей посещения Павлова консулом. Полиция пока не дает ответа, ссылаясь на необходимость получения согласия самого задержанного на такую встречу.

Как сообщает ТАСС, россиянин работает в дочерней компании канадской Bombardier в Швеции, и ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере. Речь идет о контракте на поставку в 2013 году сигнальной системы для железных дорог стоимостью более 333 миллионов долларов.

По данным следствия, несмотря на то, что по уровню предложенной цены Bombardier находилась на пятом месте, кандидатуры конкурентов при тендере не стали рассматриваться. Электронная переписка, доказывающая это, была получена в 2016 году при обыске офиса компании в Швеции.

Следствие подозревает, что сотрудники компании дали взятку чиновникам, проводившим тендер в Азербайджане. Также в деле фигурировала частная компания одного из азербайджанских служащих, получившая контракты на сумму 56 миллионов долларов, пояснили в прокуратуре

Подозреваемый отрицает свою вину.