Москвичка четыре года держала своего сына взаперти

Москвичка удерживала 16-летнего сына дома в течение четырех лет. Женщина кормила подростка только фастфудом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

Журналисты телеканала утверждают, что женщина позволяла сыну общаться с друзьями только по интернету. К 16 годам подросток закончил лишь пять классов. На вопрос репортера, почему женщина решила забрать сына из школы, она ответила, что «у него обструктивный бронхит».

При этом женщина отрицает обвинения в том, что удерживала сына взаперти силой.

«Это неправда. Он учился на дому, у нас все-все есть. У него хороший досуг, на улицу он ходил. Поэтому я не знаю пока, почему его забрали», - заявила жительница Москвы.

Соседи женщины утверждают, что мальчик сильно поправился из-за неправильного питания и находился «в ужасном состоянии». Районные врачи заявили, что ни разу за четыре года не наблюдали ребенка. Сообщается также, что и мать, и отец подростка были лишены родительских прав и жили в разводе.

Теперь социальные службы забрали подростка.

В конце февраля 2017 года иски о лишении прав отца и матери трех несовершеннолетних детей были поданы в Пензенский областной суд. Причиной подачи заявления стало то, что дети десять дней пили талую воду, пока их родители находились в запое.