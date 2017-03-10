Стритрейсершу Багдасарян приговорили к году исправительных работ

Мировой суд приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян к году исправительных работ за использовании поддельного больничного, чтобы уклониться от обязательных работ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее прокурор просил назначить автолюбительнице 320 часов обязательных работ.

Сама Багдасарян признала вину и раскаялась, ее адвокат просил суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Защита обвиняемой просила суд назначить наказание в виде штрафа.

Дело возбуждено по статье "использование заведомо подложного документа" (часть три статьи 327 УК РФ). По данным прокуратуры, Багдасарян, которой суд назначил обязательные работы за многочисленные нарушения ПДД, предоставила "липовый" больничный, чтобы избежать наказания.

Как следует из приговора, Багдасарян приобрела поддельный больничный лист у неизвестного лица, встретившись с ним в метро.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные работы на срок до двух лет.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.