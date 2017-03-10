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СМИ сообщили о 4 россиянах на борту разбившегося в Турции вертолета
На борту вертолета, разбившего под Стамбулом, находились четверо россиян. Об этом сообщает NTV.
По данным телеканала, среди погибших – высокопоставленные сотрудники группы компаний Eczacibasi.
В пятницу, 10 марта, вертолет упал на дорогу в районе Бююкчекмедже в условиях сильного тумана. На его борту находились семь человек – пять пассажиров и два пилота. СМИ сообщили о как минимум пяти жертвах крушения.
По предварительной версии, из-за тумана вертолет врезался в башню возле выставочного центра и упал неподалеку от местного кладбища.
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