СМИ сообщили о 4 россиянах на борту разбившегося в Турции вертолета

На борту вертолета, разбившего под Стамбулом, находились четверо россиян. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, среди погибших – высокопоставленные сотрудники группы компаний Eczacibasi.

В пятницу, 10 марта, вертолет упал на дорогу в районе Бююкчекмедже в условиях сильного тумана. На его борту находились семь человек – пять пассажиров и два пилота. СМИ сообщили о как минимум пяти жертвах крушения.

По предварительной версии, из-за тумана вертолет врезался в башню возле выставочного центра и упал неподалеку от местного кладбища.