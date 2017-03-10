Жена Дадина назвала причину его задержания

По словам супруги активиста Ильдара Дадина Анастасии Зотовой, он был задержан рядом со зданием Федеральной службы исполнения наказаний в Москве из-за отсутствия паспорта, передает "Интерфакс".

"Ильдара задержали, потому что у него не было с собой паспорта, сейчас я нахожусь на КПП отделения полиции по району "Якиманка", куда его увезли", - сказала она.

По словам Зотовой, паспорт Дадина находится у нее, однако к самому активисту ее не пускают.

Ранее сообщалось, что Дадина задержали у здания ФСИН в Москве.

Осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае 26 февраля.