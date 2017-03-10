Россиянин скончался на острове Пхукет через несколько часов после прилета

Российский турист, 55-летний Сергей Хомутинников, скончался на острове Пхукет через несколько часов после прибытия в аэропорт острова, сообщает в пятницу интернет-издание Phuket News.

Мужчина прибыл вместе с женой в гостиницу из аэропорта и заселился в один из номеров в четверг. Через некоторое время его жена позвала на помощь гостиничную прислугу, так как ее мужу стало плохо, у него начались сильные головные боли. Гостиничный персонал вызвал автомобиль скорой помощи из одной из больниц Пхукета. На пути в больницу россиянин скончался, сообщает издание.

Врачи, пытавшиеся оказать помощь мужчине, сообщили Phuket News, что, по их мнению, смерть российского гражданина наступила в результате хронического заболевания. Непосредственно перед тем, как ему стало плохо, россиянин преодолел большое расстояние на самолетах и прибыл из зимнего холода в регион с жарким климатом, что могло спровоцировать приступ хронической болезни, сообщает издание со ссылкой на медиков.

Врачи пока не знают ничего о том, какие заболевания были у скончавшегося россиянина, так как в больнице не оказалось переводчика с русского языка, который помог бы опросить жену умершего, пишет Phuket News.