Направлявшийся в Москву самолет экстренно сел в Таджикистане

В ночь на 10 марта в таджикистанском Худжанде совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиакомпанию «Таджик Эйр».

Сотрудники аэропорта Худжанда рассказали агентству, что воздушному судну, вылетевшему в российскую столицу, после набора высоты пришлось вернуться и экстренно сесть.

Очевидцы рассказали, что до экстренной посадки лайнер в течение двух часов летал над городом, чтобы выработать топливо. На борту самолета в этот момент находились 140 пассажиров, никто из них не пострадал.

В авиакомпании «Таджик Эйр» заявили, что пока не могут назвать причину случившегося. Представители перевозчика заверили, что самолет проходил техническую проверку, и никаких неисправностей обнаружено не было. В первой половине дня из Душанбе в Худжанд вылетит комиссия, состоящая из специалистов Минтранса Таджикистана и «Таджик Эйр», которой предстоит установить причину инцидента.

Вечером 9 марта в СМИ появилась информация, что на борту вылетевшего из Худжанда в Москву самолета объявлено ЧП. Сообщалось, что лайнер, следовавший по маршруту Худжанд - Тараз - Москва рейсом TJK645, резко сменил курс, а затем совершил экстренную посадку.