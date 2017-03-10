СМИ: в Дюссельдорфе после нападения на вокзале ранены пять человек

Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает Bild.

По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны.

В настоящее время движение поездов приостановлено, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Другие подробности не сообщаются.