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СМИ: в Дюссельдорфе после нападения на вокзале ранены пять человек
Фото: © Fotolia/ JFsPic
Пять человек ранены, двое задержаны после нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает Bild.
По информации очевидцев, неизвестный мужчина на вокзале набросился на людей с топором. Его мотивы и личность неизвестны.
В настоящее время движение поездов приостановлено, на месте работают сотрудники полиции и врачи. Другие подробности не сообщаются.
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