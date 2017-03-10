Полиция: напавший на людей в Дюссельдорфе имеет проблемы с психикой

Нападение на людей на главном железнодорожном вокзале Дюссельдорфа совершил 36-летний уроженец бывшей Югославии, который, по предварительным оценкам, страдает психическим расстройством. Об этом говорится в сообщении городской полиции.

Подозреваемый проживает в немецком городе Вупперталь. В полиции отметили, что, вероятно, он имеет проблемы с психикой. В настоящее время он находится в больнице.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительному расследованию, мужчина действовал в одиночку.

Издание Spiegel сообщило, что полиция задержала ещё двух человек, которые вызвали подозрение. В газете подчеркнули, что не ясно, имели ли они отношение к совершению преступления.