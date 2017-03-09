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Вылетевший из Тараза в Москву самолет резко сменил курс
Лайнер авиакомпании Tajik Air, вылетевший в Москву из казахстанского Тараза, резко сменил курс. Самолет направился в сторону Худжанда в Таджикистане. Об этом сообщается в аккаунте Flightradar в Twitter.
#7J645 squawking 7700 and holding near Khujand Airport.— Flightradar24 (@flightradar24) 9 марта 2017 г.
📡 https://t.co/9z8UOZhkvP pic.twitter.com/deatV74Kfc
«Он все еще кружит вокруг худжандского аэропорта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что судно кружит в небе, чтобы сбросить топливо. В аэропорту Худжанда заявили, что самолет скоро пойдет на посадку. О какой-либо нештатной ситуации не сообщалось.
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