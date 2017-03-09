Вылетевший из Тараза в Москву самолет резко сменил курс

Лайнер авиакомпании Tajik Air, вылетевший в Москву из казахстанского Тараза, резко сменил курс. Самолет направился в сторону Худжанда в Таджикистане. Об этом сообщается в аккаунте Flightradar в Twitter

«Он все еще кружит вокруг худжандского аэропорта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно кружит в небе, чтобы сбросить топливо. В аэропорту Худжанда заявили, что самолет скоро пойдет на посадку. О какой-либо нештатной ситуации не сообщалось.