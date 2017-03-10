Район посольства России в Дамаске подвергся ракетному обстрелу

Район Дамаска, в котором расположено здание российского посольства в Сирии, подвергся обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На территорию прилегающего квартала упал один ракетный снаряд, который разорвался на расстоянии 100-200 метров от здания российской дипмиссии.

Российское дипломатическое представительство за последнее время неоднократно подвергалось ракетным и минометным обстрелам. Последний раз инцидент такого рода произошел 26 февраля. Никто из сотрудников миссии не пострадал.