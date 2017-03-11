Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Четырехлетняя тувинка прошла 8 километров по тайге за помощью умирающей бабушке
Фото: Lenta.ru
В Туве четырехлетняя девочка за четыре часа прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь для своей умирающей бабушки. Об этом в субботу, 11 марта, сообщает FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.
По его информации, в конце февраля Салгана Салчак, которая жила с бабушкой и слепым дедушкой, заметила, что родственница не двигается. Она сказала об этом дедушке, но поскольку пенсионер не мог ничем помочь, он отправил свою внучку к соседям.
Салгана в сильный мороз добралась до чабанской стоянки и смогла позвать на помощь. Однако к моменту приезда врачей и соседей ее бабушка скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.
Представитель МЧС отметил, что девочку хотят представить к награде. В настоящий момент она находится в больнице.
В феврале пятилетняя девочка спасла своих брата и сестру во время пожара в Воронежской области. Днем 19 февраля глава семьи находился на работе, а мать кормила во дворе животных. Старшая девочка сама вывела из загоревшегося дома трехлетнего брата, держа на руках годовалую сестру.
Оставить комментарий