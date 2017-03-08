Перебои энергии стали причиной временного отключения огней на Статуе Свободы в Нью-Йорке

Одна из самых знаменитых достопримечательностей Нью-Йорка - Статуя Свободы - на некоторое время погрузилась во тьму из-за перебоев в подаче электроэнергии, связанными с проведением работ по подключению электрогенератора. Об этом сообщили в Национальной парковой службе США, в ведении которой находится данный объект.

"Отключение, скорее всего, было связано с продолжающимися работами по введению в эксплуатацию нового аварийного резервного электрогенератора, которые являются частью восстановительных работ после урагана "Сэнди", - заявил ТАСС представитель службы Джерри Уиллис. Сформировавшийся в октябре 2012 года ураган "Сэнди" нанес значительный ущерб острову Либерти, где расположена Статуя Свободы. Ряд работ по обустройству территории после удара стихии продолжается до сих пор.

Уиллис отметил, что отключение подсветки не было запланировано и виной всему, очевидно, является человеческий фактор. При этом, как добавили в парковой службе, в течение ближайших нескольких недель будет проведено несколько уже запланированных отключений огней в то время, как рабочие будут подключать резервный генератор.

Инцидент произошел перед полуночью во вторник по местному времени. На протяжении чуть более часа огни на Статуе Свободы не горели, подсвечена была лишь ее небольшая верхняя часть, включая "корону" и "факел".

Отключение подсветки на Статуе Свободы совпало с надвигавшимся празднованием Международного женского дня. Это позволило некоторым пользователям социальных сетей предположить, что данные события как-то связаны друг с другом: некоторые из них углядели в этом акцию протеста, другие же связали инцидент с нынешней политической ситуацией в США. "Очевидно, что огни на Статуе Свободы погасли из-за отключения электроэнергии, - пишет одна из пользовательниц Twitter. - Но я бы предположила, что это женщины протестуют против отключения власти (в Вашингтоне)".