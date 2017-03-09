Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию в результате ДТП

Джим Таваре , сыгравший владельца гостиницы «Дырявый котел» в ленте « Гарри Поттер и узник Азкабана», попал в реанимацию в результате серьезной аварии с лобовым столкновением. Об этом сообщает TMZ.

54-летний Таваре сломал шею, 15 ребер и правую ногу, у него также пробито легкое. Жена актера Лаура написала на странице в Facebook, что ему дважды переливали кровь. По ее словам, артиста вскоре должны прооперировать.

Таваре также снимался в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Чак», фильмах «Кровавое возвращение домой», «Сыны дьявола» и «Дома, построенные в октябре» и вел свою комедийную передачу «Шоу Джима Таваре».