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Мощный взрыв прогремел в Нидерландах, - СМИ

Мощный взрыв прогремел в Нидерландах
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В Роттердаме прогремел крупный взрыв, эвакуированы 10 домов. Об этом сообщают СМИ.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причину взрыва правоохранители пока не называют. Они сообщили, что решение провести эвакуацию было принято из соображений безопасности.
Устанавливаются обстоятельства ЧП.
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