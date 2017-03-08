Мощный взрыв прогремел в Нидерландах, - СМИ

В Роттердаме прогремел крупный взрыв, эвакуированы 10 домов. Об этом сообщают СМИ.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причину взрыва правоохранители пока не называют. Они сообщили, что решение провести эвакуацию было принято из соображений безопасности.

Устанавливаются обстоятельства ЧП.