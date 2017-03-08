Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Актер из "Гарри Поттера" находится при смерти после ДТП

Актер из «Гарри Поттера» находится при смерти после ДТП
Фото:
Врачи борются за жизнь 52-летнего актера Джима Таваре, который сыграл в фильмах о Гарри Поттере владельца гостиницы "Дырявый котёл" Тома. Мужчина попал в страшную аварию, сообщает The Sun.
По информации издания, у актера пробито легкое, сломана шея, грудные кости и 15 ребер. На следующее утро после аварии Таваре стало лучше, и его супруга сделала фото в палате для фанатов актера.
Однако, состояние Таваре ухудшилось.
Его супруга в своем Facebook обратилась к фанатам актера с просьбой молиться за него, так как он действительно борется за свою жизнь.
Еще 1 источник
Культура Происшествия
Гарри Поттер Джим Таваре

РЕН ТВ: последние новости