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Московский Комсомолец

В гостинице Астрахани обнаружили мёртвую семейную пару с ребёнком

В гостинице в Астрахани погибла семейная пара с ребенком
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Муж и жена с ребенком, предположительно, отравились насмерть угарным газом в отеле в Ленинском районе Астрахани, сообщили в среду, 8 марта, в астраханском управлении Следственного комитета России.
Мёртвые тела семейной пары с ребёнком обнаружил в одном из номеров администратор гостиницы. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, смерть постояльцев наступила от отравления угарным газом.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
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СКР
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