В гостинице Астрахани обнаружили мёртвую семейную пару с ребёнком

Муж и жена с ребенком, предположительно, отравились насмерть угарным газом в отеле в Ленинском районе Астрахани, сообщили в среду, 8 марта, в астраханском управлении Следственного комитета России

Мёртвые тела семейной пары с ребёнком обнаружил в одном из номеров администратор гостиницы. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, смерть постояльцев наступила от отравления угарным газом.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.