Шахтеры оказались под завалами в Донецкой области

В СМИ появилась информация, что на шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля, под завалом оказались люди.

По информации портала dzerghinsk.org, авария произошла около часа дня. Точных данных о количестве людей, оказавшихся в заточении, пока нет.

Пользователи социальных сетей сообщают, что под выброс попали трое шахтеров, а двоим из них удалось выбраться. Однако подтверждения этой информации пока не поступало.