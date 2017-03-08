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Шахтеры оказались под завалами в Донецкой области
В СМИ появилась информация, что на шахте "Центральная" в Донецкой области произошел выброс угля, под завалом оказались люди.
По информации портала dzerghinsk.org, авария произошла около часа дня. Точных данных о количестве людей, оказавшихся в заточении, пока нет.
Пользователи социальных сетей сообщают, что под выброс попали трое шахтеров, а двоим из них удалось выбраться. Однако подтверждения этой информации пока не поступало.
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