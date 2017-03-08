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На Мальте рухнуло знаменитое «Лазурное окно»

Обрушилось «Лазурное окно» из «Игры престолов»
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На западе мальтийского острова Гоцо произошло обрушение всемирно известной скальной арки естественного происхождения высотой 28 метров. Она была известна как «Лазурное окно» и в течение долгих лет подвергалась естественной коррозии, сообщает The Times of Malta.
«Составлявшиеся на протяжении лет отчеты показывали, что эта достопримечательность была сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день (обрушения скалы) настал», — приводит издание слова премьер-министра страны Джозефа Муската.
Вершина известняковой арки рухнула сегодня утром. Скала обладала статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов» (1981), «Граф Монте-Кристо» (2002), а также в одном из эпизодов телесериала «Игра престолов».
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