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Число жертв столкновения поезда с автобусом в США выросло до четырех

в США столкновение поезда и автобуса унесло жизни 4 человек
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Число погибших в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в американском штате Миссисипи возросло до четырех человек. Ранее сообщалось о трех жертвах аварии, пишет газета Sun Herald со ссылкой на источник в местной полиции.
По его словам, травмы различной степени тяжести при аварии получили 35 человек, тогда как до этого СМИ передавали о «десятках пострадавших» и утверждали, что почти все полсотни пассажиров автобуса были ранены.
Выяснилось, что в автобусе находились не 50, а 43 человека, включая водителя. Причиной столкновения стало застревание транспортного средства на железнодорожном переезде. По всей видимости, двигатель автобуса заглох. Водитель пытался завести его, это продолжалось около пяти минут. За это время к переезду приблизился поезд, и избежать столкновения стало невозможно.
Тем не менее за время, прошедшее с остановки автобуса до прибытия грузового состава, некоторые пассажиры успели покинуть автобус.
Как сообщали «Известия», при ударе корпус автобуса был настолько искорежен, что спасателям пришлось извлекать людей из салона.
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