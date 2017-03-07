Верховный суд вынес смертный приговор всем бездомным животным России

Верховный суд РФ прекратил повсеместную практику выпуска в привычную среду обитания стерилизованных, здоровых и неагрессивных безнадзорных животных. Теперь большинство из них ждет верная смерть в неволе. Такого исхода дела добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика, известный своей ненавистью к бродячим собакам.

Власти Ростовской области 14 июля 2016 года решили, что отловленные в регионе бродячие животные должны быть стерилизованы, вылечены и при отсутствии ветеринарных противопоказаний возвращены в естественную среду обитания. Данная практика широко распространена в мире. Например, в указаниях Всемирного общества защиты животных, принятых в 1995 году, говорится, что если «в каком-то обществе или районе есть небольшое количество бродячих собак, которые не являются опасностью и для которых трудно найти дом», то таких собак следует поймать, сделать им прививки, вывести паразитов, стерилизовать и выпустить. Появилась и соответствующая методика, называемая ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»).

Однако в Ростове-на-Дону нашлись и противники гуманного правительственного постановления, в частности, житель города Константин Загика. Он обратился в Ростовский областной суд, требуя отменить положение, предписывающее отпускать животных на волю. По его мнению, бродячие собаки даже после лечения могут быть разносчиками опасных заболеваний (в частности, бешенства), а значит, представляют угрозу для общества. Загика также утверждал, что безнадзорные животные в целом нарушают его право на здоровую окружающую среду.

Ростовские чиновники доказывали в суде, что действовали в рамках правового поля, как российского, так и международного. Помимо упомянутого документа ВОЗЖ, представители правительства ссылались на модельный закон об обращении с животными, который в 2007 году был принят в Санкт-Петербурге в рамках Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ. Часть 2 статьи 33 этого закона содержит положение о том, что «отловленные безнадзорные животные-компаньоны могут быть подвержены контрацепции или биостерилизации с последующим возвращением этих животных в места их отлова организацией по отлову животных».

Областной суд с этими доводами согласился. Однако Загика дошел до ВС. Несмотря на протесты зоозащитников, дело он выиграл.

В своем определении ВС ссылается на подпункт 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 64-ФЗ, обязывающий органы местной власти обеспечить региональный государственный ветеринарный надзор за отловленными животными. Верховный суд заключил, что «по смыслу приведенной нормы федеральный законодатель предусмотрел решение вопроса регулирования численности безнадзорных животных, как источника болезней, путем проведения мероприятия, представляющего собой единство двух действий: отлов и содержание, что исключает иное правовое регулирование на региональном уровне общественных отношений в названной сфере, в том числе предусматривающее вместо содержания безнадзорных животных их возврат в среду обитания».

Что же касается модельного закона и положений ВОЗЖ, то они, отмечено в определении, носят рекомендательный характер и не имеют большой юридической силы по сравнению с федеральным законодательством.

По данным зоозащитников, на практике это будет означать следующее: в «богатых» регионах животные будут пожизненно содержаться в приютах за счет бюджета. Такая программа, например, действует в Москве. Однако в большинстве субъектов федерации в той или иной форме используется методика ОСВВ. Теперь, когда ВС фактически запретил ее применение, животных, для которых в течение короткого времени не удастся подыскать хозяев, будут усыплять под тем или иным предлогом. Или даже просто отстреливать, как это сейчас происходит в Дагестане.