В Международный центр Рерихов пришли с обысками

Следователи начали обыски в московском Международном центре Рерихов. Здание оцепили сотрудники спецназа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента центра Александра Стеценко.

По его словам, здание организации в Малом Знаменском переулке заблокировали правоохранители. Спецназ забрал ключи от центра. Также Стеценко заявил, что следователи проводят изъятия, но что именно изымают, он не уточнил.

Ранее сегодня, 7 марта, Стеценко сообщил, что сотрудников центра вызвали на некий следственный эксперимент. По данным «Интерфакса», сейчас у здания музея собралось много сотрудников центра. Их не пускают на территорию. Вход в центр охраняют правоохранители в масках. Руководство центра находится внутри здания.

Международный центр Рерихов сейчас судится с Министерством культуры РФ , отозвавшим прокатную лицензию у подготовленного центром фильма «Зов космической эволюции». В Минкультуры заявили, что фильм пропагандирует религиозную идеологию (религиозное течение New Age), а также в нем демонстрируется нацистская символика. Прошлым летом в центре по инициативе Минкультуры прошла проверка на экстремизм.

Международный центр Рерихов — международная общественная организация. Он расположен в старинной московской усадьбе Лопухиных. В центр входит музей имени Николая Рериха, занимающийся организацией выставок и других мероприятий.