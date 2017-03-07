Следователи проверяют участие 16-летней студентки в конкурсе на раздевание в Благовещенке

Следственном управлении СК по Амурской области сообщили о начале проверки информации, которая появилась в СМИ об участии 16-летней студентки в конкурсе на раздевание в одном из ночных клубов города Благовещенска. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

"По фактам, изложенным в размещенных 6 марта 2017 года в средствах массовой информации публикациях о проведении в одном из ночных клубов города Благовещенска конкурса на раздевание, в котором приняла участие, предположительно несовершеннолетняя, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки" – сообщили в ведомстве.