СК установил приказавшего применить «Точку-У» в Донбассе командира ВСУ

В СК заявили, что своими действиями ВСУ нарушили Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.

Ранее российские следователи заявили о получении неопровержимых доказательств того, что в 2014-м и 2015-м годах украинские силовики применили против мирных жителей Донбасса «Точку-У», оружие массового поражения, которое не оставляет людям шансов выжить.

Сотрудники СК собирали доказательства в Луганске, Ровеньках, в селах Новосветловка и Терновое, а также в поселке Юбилейный. Правоохранители утверждают, что против местных жителей были применены ракеты с осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Ракета с кассетной головной частью поражает людей и технику на открытой местности площадью от 3,5 до 7 гектаров, образуя до 15,8 тысячи осколков.