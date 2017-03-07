Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СК установил приказавшего применить "Точку-У" в Донбассе командира ВСУ
Следственный комитет (СК) РФ установил командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который приказал применить ракетный комплекс «Точка-У» против жителей Донбасса, сообщается на сайте СК.
В СК заявили, что своими действиями ВСУ нарушили Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года.
Ранее российские следователи заявили о получении неопровержимых доказательств того, что в 2014-м и 2015-м годах украинские силовики применили против мирных жителей Донбасса «Точку-У», оружие массового поражения, которое не оставляет людям шансов выжить.
Сотрудники СК собирали доказательства в Луганске, Ровеньках, в селах Новосветловка и Терновое, а также в поселке Юбилейный. Правоохранители утверждают, что против местных жителей были применены ракеты с осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Ракета с кассетной головной частью поражает людей и технику на открытой местности площадью от 3,5 до 7 гектаров, образуя до 15,8 тысячи осколков.
Оставить комментарий