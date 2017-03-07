В московских аэропортах задерживаются более 30 рейсов

Свыше 30 рейсов задерживаются в московских аэропортах, еще девять отменены. Соответствующая информация размещена на портале " Яндекс . Расписание".

По данным на 00:00 мск, в Шереметьеве отменены пять рейсов, еще 29 задерживаются. В Домодедове будут выполнены с опозданием четыре рейса, столько же отменены. Во Внукове задерживаются два рейса, в аэропорту Жуковский все рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупредили водителей и пешеходов о сильном гололеде в Москве. "В зоне контрастных атмосферных фронтов, которые поделили Московскую область на две зоны с разными воздушными массами, в Москве фиксируется так называемый переохлажденный дождь или ледяной дождь",- отметил представитель метеослужбы, добавив, что, согласно прогнозу, в ночь на 7 марта в Московской области и в Москве (включая территорию Новой Москвы) сохранятся местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах сильная гололедица, кроме того, будут продолжаться осадки в виде снега и мокрого снега.

В связи с ледяным дождем коммунальные службы и энергетики Москвы приведены в повышенную готовность.