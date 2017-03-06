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Источник: бывший замглавкома Внутренних войск МВД РФ арестован по подозрению во взятке

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук
Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук
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Задержан экс-заместитель главы главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (Росгвардия) Вячеслав Варчук. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявил источник агентства.
По данным СМИ, взятку Варчуку передал его подчиненный, полковник Александр Костин. Факт ареста подтвердил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, назвавший задержание Варчука «системной работой по наведению порядка в ведомстве».
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