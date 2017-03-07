Сирийская кампания наращивает счет

В боях под Пальмирой погиб 28-й российский военнослужащий

В Нижнем Новгороде в понедельник простились с 24-летним военнослужащим Артемом Горбуновым, который погиб несколько дней назад в сирийской Пальмире. В Минобороны утверждают, что он был убит во время попытки боевиков «Исламского государства» прорвать позиции сирийских войск в месте, где находились военные советники из России. Рядовой Горбунов стал 28-м официально признанным российским военным, погибшим в сирийской кампании.

Первая информация о гибели рядового контрактной службы Горбунова появилась в социальной сети «ВКонтакте»: 3 марта его жена Софья разыскивала в сообществе, посвященном 96-й отдельной разведывательной бригаде Западного военного округа, телефон начальника штаба бригады. В понедельник госпожа Горбунова подтвердила “Ъ” факт гибели своего мужа, уточнив, что он «погиб при исполнении служебных обязанностей». В штабе 96-й бригады от комментариев в понедельник воздерживались, однако поздно вечером гибель рядового Горбунова была подтверждена официально. В Минобороны РФ “Ъ” сообщили, что он погиб 2 марта в районе Пальмиры «при отражении попытки прорыва группы боевиков “Исламского государства” позиций сирийских войск, где находились российские военные советники». В ведомстве уточнили, что Артем Горбунов будет представлен к государственной награде. Он стал 28-м российским военнослужащим, чью гибель Минобороны признало официально. У него остался маленький ребенок.

Родственники и знакомые рядового Горбунова подтверждают, что он был убит в бою с боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Несколько источников “Ъ” в органах военного управления уточняют: Артем Горбунов в составе небольшого подразделения был отправлен на задание «с целью определить наиболее важные цели для уничтожения», однако при его выполнении группа нарвалась на засаду. Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Сергей Рудской заявлял, что в Пальмиру устремлялись исламисты, покидавшие зону боевых действий из-под иракского Мосула и сирийской Ракки.

2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию Пальмиры. Она длилась почти полтора месяца и, как утверждают в Генштабе ВС РФ, была спланирована и проведена под руководством российских военных советников. За это время бойцы сирийской правительственной армии вместе с отрядами ополченцев с боями продвинулись примерно на 60 км, установив полный контроль над городом. За это время потери боевиков, по данным Минобороны РФ, составили более 1 тыс. человек убитыми и ранеными, было уничтожено не менее 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с установленным тяжелым вооружением, более 100 единиц автомобильной техники. В Генштабе ВС РФ утверждают, что решающий вклад в боях за Пальмиру внесла российская авиация (фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ и ударные вертолеты Ка-52), а также подразделения сил специальных операций (занимались, в частности, наведением целей для авиаударов и ликвидацией боевиков).

Военные утверждают, что правительственные войска овладели господствующими высотами к северу и югу от Пальмиры. Сейчас сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами в центре обучения в Алеппо, ведут обезвреживание мин, заложенных террористами. Вероятно, уже к концу недели к ним присоединятся саперы из Международного противоминного центра вооруженных сил РФ. После того как они обезвредят руины города, Пальмира будет взята под усиленную охрану. С учетом того, что наиболее подготовленные подразделения сирийской армии привлекаются к боевым действиям в республике, эта задача будет реализовываться при помощи российских военных.