Жительница Москвы скончалась после посещения стоматолога

В Москве женщина скончалась после посещения стоматологии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

56-летняя пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее острое нарушение мозгового кровообращения при отравлении неизвестными веществами. Предположительно оно могло быть вызвано лекарственными препаратами, введенными в виде инъекций во время осмотра.