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Жительница Москвы скончалась после посещения стоматолога
В Москве женщина скончалась после посещения стоматологии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
56-летняя пациентка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее острое нарушение мозгового кровообращения при отравлении неизвестными веществами. Предположительно оно могло быть вызвано лекарственными препаратами, введенными в виде инъекций во время осмотра.
Отмечается, что женщина умерла 6 февраля, спустя сутки после того, как ее доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
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