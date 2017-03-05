Троллейбус сбил насмерть болельщика «Спартака» в Краснодаре

Троллейбус сбил насмерть болельщика московского «Спартака» в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС.

20-летний фанат перебегал дорогу возле стадиона, на котором прошел матч между местным «Краснодаром» и красно-белыми, и был сбит троллейбусом. Поклонник московского клуба прибыл на встречу из Ставрополя. Имя молодого человека не сообщается.