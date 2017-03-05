В аэропорту Екатеринбурга скончался 56-летний мужчина

аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга скончался 56-летний мужчина, прилетевший вечерним рейсом из Праги, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону.

Отмечается, что пассажиру стало плохо по прибытию самолета в аэропорт, после чего он потерял сознание в зоне прилета международных рейсов.

Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

По факту инцидента проходит доследственная проверка.