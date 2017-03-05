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В аэропорту Екатеринбурга скончался 56-летний мужчина
В аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга скончался 56-летний мужчина, прилетевший вечерним рейсом из Праги, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что пассажиру стало плохо по прибытию самолета в аэропорт, после чего он потерял сознание в зоне прилета международных рейсов.
Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.
По факту инцидента проходит доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово на строительной площадке компании-субподрядчика погиб рабочий.
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