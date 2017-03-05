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В Москве задержали трех активистов за баннер с критикой Путина
В Москве на Комсомольской площади полицейские задержали трех активистов за вывешивание на мосту баннера с критикой в отношении действий президента России Владимира Путина, сообщает "ОВД-Инфо".
В настоящее время задержанных доставили в линейный отдел Курского вокзала. Имена задержанных: Екатерина Рыжик, Николай Игроков и Павел Кузнецов.
По словам задержанных, их собираются оформить по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). При этом у одного из задержанных, Николая Игрокова, нет с собой паспорта.
В феврале полиция задержала в центре Москвы в районе Васильевского спуска оппозиционеров, которые проводили традиционную прогулку.
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