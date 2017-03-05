Лидер Bad Boys Blue, попавший в ДТП в Сибири, завтра вылетит в Варшаву

Солист популярной в 1990-е годы музыкальной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни , который по пути из Новосибирска в Томск с коллегами попал в ДТП, в понедельник вылетит в Варшаву, сообщил РИА Новости менеджер музыкантов Тарас Волковинский.

Как сообщалось ранее, музыканты попали в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск – их Lexus столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и неожиданно остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. МакИнерни получил перелом бедра.

"Завтра из Томска вылетаем в Варшаву. Сразу после аварии скорая помощь с переломом бедра увезла (МакИнерни) в Болотное – там оказали первую помощь, чтобы можно было транспортировать, затем приехали в Томск. Здесь сделали операцию", — рассказал собеседник агентства, добавив, что в концерте в Томске он не участвовал.

По его словам, транспортировать музыканта будут на специальных носилках, и в настоящее время организаторы тура уже договорились на этот счет с авиакомпанией. "Сейчас он (МакИнерни) чувствует себя абсолютно нормально", — отметил менеджер, добавив, что музыкант улетит в Варшаву в понедельник через Москву.

Bad Boys Blue — евродиско-группа. Была образована в Кельне в 1984 году. За свою историю музыканты выпустили около 30 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира. В Новосибирске группа выступила на концерте Mega Dance 90-х.