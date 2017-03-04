В Таиланде на острове Тао пропала молодая россиянка

Молодая россиянка пропала без вести во время отдыха на острове Тао в таиландской провинции Сурат Тхани, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на местную полицию.

В полицейское отделение острова Тао, находящегося неподалеку от острова Самуи, обратилась администрация гостиницы, в которую 23-летняя россиянка Валентина Новоженова заехала 11 февраля. Когда 16 февраля, в последний день пребывания в гостинице, туристка не выписалась и не сдала ключ, администрация сначала приняла решение подождать, думая, что девушка выехала на экскурсию и вот-вот вернется.

Однако постоялица не вернулась и в течение недели после предполагаемого дня отъезда. Тогда руководство отеля обратилась в полицию. В номере, в котором проживала Новоженова, были найдены ее личные вещи и паспорт.

Как сообщает телеканал, в полицию также обратился россиянин, проживающий на острове и представляющий интересы родственников пропавшей, которые связались с ним по телефону, с заявлением об ее исчезновении.

Отмечается, что на данный момент российская туристка отсутствует более двух недель. Полиция ведет розыск пропавшей.