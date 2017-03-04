Источник: в Минводах мужчина открыл стрельбу с балкона

Мужчина в Минеральных водах открыл стрельбу с балкона жилого дома, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

"Инцидент произошел ночью, мужчина стал стрелять с балкона, причины устанавливаются, по предварительным данным, один человек погиб, его тело было обнаружено в квартире", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, стрелявший был найден мертвым в квартире.