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На Сахалине арестовали курировавшую "дальневосточный гектар" чиновницу
Министр имущественных отношений Сахалина Елена Гах задержана и помещена под домашний арест. Она подозревается в махинациях с бюджетными средствами на 1 миллиард рублей. Как сообщает Рен ТВ, 2 марта было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, в рамках которого дома и на работе у министра провели обыски и изъяли финансовые документы.
По предварительным данным дело связано со средствами, предназначенными для строительства аграрного комплекса в совхозе в Сахалинской области. Деньги оказались на счетах сторонней фирмы.
Министр была задержана на следующий день после празднования дня рождения.
В июле 2015 года Гах была назначена на пост министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области. В правительстве экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в размере более 500 млн руб., она занимала пост заместителя министра экономического развития. Гах также курировала реализацию закона о «дальневосточном гектаре» в Сахалинской области.
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