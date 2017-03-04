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"Золотой" мальчик Шамсуаров задался вопросом о душевном здоровье
Участник гонок на "Гелендвагене", сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров заинтересовался вопросом о том, как победить депрессию.
В своем Instagram задал вопрос "Как человеку выйти из затяжной депрессии?".
Ранее Мосгорсуд оставил на свободе участника гонок на "Гелендвагене". Шамсуаров был признан виновным по статье "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Согласно предусмотренному статьей наказанию ему было назначено 300 часов обязательных работ.
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