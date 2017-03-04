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Генпрокурор Сальвадора: бегемот Густавито умер из-за плохого ухода
Вскрытие опровергло версию о насильственной смерти бегемота Густавито в Сальвадоре. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марио Салазар.
Как сообщает BBC News, судебно-медицинская экспертиза показала, что бегемот умер от лёгочного кровотечения, которое было вызвано ненадлежащим уходом за животным.
Ранее сообщалось, что в Сальвадоре при нападении погиб единственный в стране бегемот.
В Министерстве культуры заявили, что смерть наступила из-за травм, нанесённых неизвестными.
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