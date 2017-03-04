Генпрокурор Сальвадора: бегемот Густавито умер из-за плохого ухода

Вскрытие опровергло версию о насильственной смерти бегемота Густавито в Сальвадоре. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марио Салазар.

Как сообщает BBC News, судебно-медицинская экспертиза показала, что бегемот умер от лёгочного кровотечения, которое было вызвано ненадлежащим уходом за животным.

Ранее сообщалось, что в Сальвадоре при нападении погиб единственный в стране бегемот.