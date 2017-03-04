Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке

Посольство РФ в Шри-Ланке находится в тесном контакте с миграционной службой по вопросу задержания россиян. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

«Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин», — уточнили дипломаты. Точное число задержанных не указывается.

Ранее 3 марта в сообществе paparazzi в LiveJournal сообщили, что на Шри-Ланке без объяснения причин задержали восемь россиян. Как уточнялось, несколько дней назад сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции россиян отправили в тюрьму для нелегалов.