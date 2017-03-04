Посольство России занялось ситуацией с задержанием россиян на Шри-Ланке

Российские дипломаты занимаются разрешением ситуации, связанной с задержанием россиян на Шри-Ланке, сообщается на странице посольства РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в Facebook.

В пятницу в СМИ появилось информация о задержании девяти россиян на Шри-Ланке. По словам одного из задержанных, у правоохранителей возникли "какие-то претензии по работе". Отмечалось, что трое из задержанных владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе.

"В связи с распространяющейся в СМИ информацией, сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных. Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство намерено добиваться освобождения россиян после необходимых проверок со стороны ланкийских властей.