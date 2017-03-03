В деле полковника Захарченко появились блондинки с чемоданами евро

В деле бывшего полицейского Дмитрия Захарченко появились его двоюродная сестра и ее подруга с Украины. Обе женщины проходят по делу в качестве свидетельниц. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Именно в квартире родственницы сотрудники правоохранительных органов обнаружили 9 миллиардов рублей и банковские поручения. После проверки выяснилось, что с одного из этих поручений уже после задержания Захарченко его сестра сняла 16 миллионов евро. Однако на другой счет деньги переводить женщина не стала, а попросила сделать это свою подругу с Украины. Об операции стало известно полиции, после чего деньги были конфискованы.

Ранее экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко оставили под арестом до 8 июля. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Захарченко был задержан в сентябре 2016 года в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, экс-полицейский предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке 26 миллиардов рублей о предстоящих обысках.