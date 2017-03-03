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Экс-депутат Госдумы Вороненков заочно арестован по обвинению в организации мошенничества
Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в организации крупного мошенничества.
"Ходатайство следователя об избрании в отношении Вороненкова заочной меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", - огласила решение судья Юлия Сафина.
После задержания Вороненкова срок его ареста (два месяца) начнет отсчитываться со дня пересечения им российской границы.
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