Экс-депутат Госдумы Вороненков заочно арестован по обвинению в организации мошенничества

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова , обвиняемого в организации крупного мошенничества.

"Ходатайство следователя об избрании в отношении Вороненкова заочной меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить", - огласила решение судья Юлия Сафина

После задержания Вороненкова срок его ареста (два месяца) начнет отсчитываться со дня пересечения им российской границы.