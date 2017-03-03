Спасенный в Таиланде россиянин отмечает второй день рождения

Россиянин Дмитрий Сомов, пропавший в море у берегов острова Пхукет в Таиланде утром в четверг и спасенный через сутки, в пятницу отмечает свой второй День рождения.

"Повезло маленько… Это, конечно, чистая удача, что мне удалось спастись. Говорят, единицы в такой ситуации выживают… Так что, сегодня – мой второй День рождения, 3 марта 2017 года", — сказал Дмитрий РИА Новости по телефону.

"Главное, конечно, было не запаниковать, особенно ночью. Кругом – совершенно пустое море, корабли никакие уже не ходили, темно, волны довольно высокие. В какой-то момент я решил, что все, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил многое… Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни… Вот, думаю, прожил-то всего пятьдесят лет, считай… Пристегнулся к бую – я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал – если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут…"

Дмитрий рассказал, как под утро увидел вдалеке рыболовное судно, стоящее на якоре и поплыл к нему.

"Я к нему почти три часа плыл, ноги в ластах – все в мозолях. Ну а на судне, видимо, уже знали про меня. Увидели, помогли забраться на борт, чаем напоили. Спасибо этим людям, спасибо всем, кто меня искал!", — сказал он.

Утром в четверг первым тревогу поднял хозяин и капитан катера, на котором четверо россиян отправились заниматься сноркелингом в район острова Рача Ной. Туристы не вернулись на катер в положенное время, и капитан решил их искать. Он сообщил рыбакам, работавшим в том же районе моря, об исчезновении четырех человек, и поиски начались. Троих россиян нашли еще в первой половине дня. Капитан катера сообщил об исчезновении Дмитрия Сомова морской полиции и военным морякам, которые связались с посольством России, и началась скоординированная поисковая операция. Она продолжалась всю ночь, но спасателям не удалось найти пропавшего россиянина. И только утром рыбаки сообщили по радио, что Дмитрий у них на борту. Сначала даже произошло недоразумение, полицейские, принимавшие радиосообщение, поняли, что найдено тело, и сообщили об этом в посольство России, но сотрудник полиции не успел еще закончить разговор, когда недоразумение прояснилось: Дмитрий жив, на борту, и возвращается на Пхукет.

Дмитрий рассказал, как утром в четверг внезапное сильное течение разбросало их группу, состоявшую из четырех человек, в разные стороны.

"Течение было, по ощущениям, километров 80 в час, несло нас очень быстро. Мы сначала видели друг друга, пытались выплыть к острову, который был неподалеку, но у нас это никак не получалось. Потом потеряли друг друга и в какой-то момент я понял, что остался один", — рассказал он.

"Передайте всем россиянам, кто собирается здесь отдыхать и плавать в море, что здесь очень сильные течения, и это надо знать, прежде чем нырять в воду", — сказал Дмитрий.